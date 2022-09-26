российский боец смешанных единоборств владимир минеев похвастался тем, что получил повестку после объявления мобилизации в россии. И уже заявил, что уйдет в военкомат. До этого он уже служил в армии – был десантником. При этом после срочной службы, подписал контракт.

Достойно внимания российские фехтовальщики – действующие офицеры минобороны, поэтому имеют отношение к агрессии, – Гутцайт

Наглому россиянину ответил украинский боксер Дмитрий Безус. Он опубликовал у себя сторис в инстаграм с сообщением "Твой брат крякнул в первую неделю войны, надеюсь ты тоже долго не протянешь, если посмеешь сделать, как твой братец..."

При этом минеев заявил, что сначала направится в 31-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду, где и служил. Хотя еще 1 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что российское военное руководство приняло решение расформировать 31 одшбр из-за значительных потерь в войне против Украины – с учетом потерь в живых осталось в живых менее 20% личного состава. Среди уничтоженных оккупантов – командир батальона подполковник денис ягидаров.

А до этого в августе бойцы этой бригады подняли скандал. Все из-за тех же значительных потерь – в то время было известно о по меньшей мере 150 убитых и около 400 раненых оккупантов. Поэтому остальные начали массово писать рапорты на увольнение, из-за чего им стали угрожать уголовной ответственностью.

Младший брат владимира минеева петр тоже служил в армии. И был в составе той же 31 одшбр. И погиб еще в марте 2022 во время боев на Донбассе.