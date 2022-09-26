Такой призыв в Федерации фехтования Украины сделали после высказываний президента олимпийского комитета россии станислава позднякова в поддержку мобилизации в россии. Тот заявил, что для российских спортсменов должна быть честь участвовать в войне против Украины после приказа их диктатора Владимира Путина о частичной мобилизации войск.

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Таким образом, под мобилизацию в россии попадут и фехтовальщики.

"Большое количество российских фехтовальщиков являются спортсменами центрального спортивного клуба армии. Это означает, что они напрямую поддерживаются/спонсируются министерством обороны. Никто из них ничего не скажет против российской агрессии. Все они действующие офицеры минобороны, поэтому имеют отношение к агрессии", – говорится в письме Федерации фехтования Украины в Международную федерацию фехтования.

Президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт также напомнил, что российская политика использует свою национальную сборную команду как часть пропаганды. Следовательно, участие российских спортсменов, даже под нейтральным флагом, будет использоваться в россии и для информационной борьбы.

Следует отметить, что Вадим Гутцайт является министром молодежи и спорта Украины. А также олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях в команде. Золотую награду он завоевал в Барселоне-1992, выступая в составе "Объединенной команды". Это была группа спортсменов, вместе представлявших 12 из 15 бывших советских республик на летних и зимних Олимпийских играх 1992 года. станислав поздняков был его партнером в этой команде, вместе с ним завоевав золотые награды.

Федерация фехтования Украины обратилась в Международную федерацию фехтования не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям даже под нейтральным флагом для обеспечения олимпийских идеалов как призыв к миру и прекращению войны.