Надеюсь, что такими темпами Петраков не загонит себя в угол, – Левченко о заявлениях тренера
Источник:твитер Евгения Левченко
Наставник сборной Украины Александр Петраков достаточно откровенно рассказывает о ситуации в сборной Украины. Бывший футболист украинской команды и эксперт Евгений Левченко прокомментировал резкие высказывания Петракова.
Левченко:Тренер в современном футболе – это психолог
В последних интервью Петраков публично рассказал о ситуации с Русланом Малиновским и раскритиковал нескольких игроков сборной Украины. Больше всего досталось Александру Караваеву.
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Левченко предположил, что Петраков может загнать себя в угол из-за откровенных высказывания о футболистах сборной Украины.
Тренер в современном футболе – это психолог, менеджер, доверенное лицо, друг и немножко отец. После "мы и они", публичной гильотины Караваева, уехавшего Малиновского, и разборок с журналистами, надеюсь, что такими темпами наш и.о. не загонит себя в угол. Очень надеюсь...,
– написал Левченко.
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Петраков возглавил сборную: главное
- Александр Петраков возглавил сборную Украины летом 2021 года Сейчас Петраков не главный тренер команды, а исполняющий обязанности главного тренера.
- С Петраков сборная Украины провела 3 матча и все сыграла вничью.
- "Сине-желтые" поделили очки с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1) в отборе на ЧМ-2022 и разошлись миром с Чехиец в спарринге (1:1).