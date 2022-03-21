В интервью Сергей Бубка рассказал о том, чем именно он помогает, с какими трудностями пришлось столкнуться во время войны, а также о солидарности Олимпийского сообщества.

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Через несколько часов после вторжения российской армии в Украину Сергей Бубка уже был на связи с Международным олимпийским комитетом, с министром молодежи и спорта Украины, чтобы обеспечить спортсменам необходимую помощь. С тех пор его телефон не перестает звонить.

Об ощущениях в эти тревожные для Украины времена

Я до глубины души поражен тем, что происходит в моей стране, поэтому я призываю срочно покончить с этой войной, которая, кажется, резонирует во всех уголках мира. Как и многие мои соотечественники, я искренне благодарен всем, кто поддерживает народ Украины.

Как проходит день Бубки

Каждая секунда каждый день проходит в координации усилиями с МОК, командой Украинского НОКа, национальными федерациями и командой Министерства молодежи и спорта Украины, чтобы определить, где находятся спортсмены, тренеры и их семьи, как лучше мы можем им помочь. Это тяжело, поскольку люди находятся в зоне боевых действий, и мы очень переживаем их безопасность.

Мы постоянно общаемся со многими НОКами мира и международными федерациями, стараясь сделать все возможное, чтобы помочь нашему спортивному движению.

Мы вкладываем все свои силы в задачи, которые перед нами стоят. Весь свой день я провожу или на встречах или решая вопросы по телефону. Я могу совершить десяток звонков за десять минут. Иногда засыпаю в полночь с телефоном в руке.

Просыпаясь в три утра, возвращаюсь к телефону, чтобы делать больше звонков и обмениваться сообщениями с семьей, друзьями, спортсменами и другими членами нашего спортивного сообщества.

Мы надеемся, что сможем помочь как можно большему числу украинских спортсменов и украинцев.

Что говорят украинские спортсмены

Некоторые спортсмены, тренеры и их семьи по-прежнему живут в зоне боевых действий – мы стараемся им помочь. Другие спортсмены находятся за пределами страны, но также нуждаются в помощи.

Несмотря на сложные условия, наши спортсмены продолжают тренироваться. Они демонстрируют силу своего духа и нацелены на победу.

Мы также хотим, чтобы украинские спортсмены продолжали участвовать в международных соревнованиях. Мы хотим, чтобы у них был шанс на победу. Мы хотим видеть наше знамя и слышать наш гимн на всех спортивных аренах мира.

О заявлениях от мирового олимпийского сообщества

С самого начала мы были поражены солидарностью со стороны всего Олимпийского движения. Это уникальный и подлинный пример олимпийских ценностей в действии.

Поражает количество сообщений, полученных не только от МОК, НОКов, Всемирной легкоатлетической семьи, но и всего мира. Эти сообщения содержат решительное осуждение вторжения, войны и нарушения Олимпийского перемирия. Большое спасибо Олимпийскому движению, Исполнительному совету МОК и лично президенту Баху за помощь, предложенную украинскому олимпийскому сообществу. Это великая честь выполнять возложенные на нас очень важные и необходимые задачи по помощи нашему народу.

Как Олимпийское движение поддерживает олимпийское сообщество в Украине

МОК, большое количество НОКов, Международные федерации и национальные федерации уже начали различные инициативы поддержки олимпийского сообщества и спортивного движения Украины.

После создания МОКом, при поддержке Олимпийской солидарности и ЕОК, фонда солидарности для помощи олимпийскому сообществу и спортивному движению Украины, МОК уже выделил начальные 200 000 долларов США для поддержки самых неотложных усилий.

НОК Украины через 25 региональных представительств осуществляет распределение средств для помощи.

Наша оперативная группа будет определять и поддерживать и другие инициативы с учетом ситуации. Для координации работы мы постоянно общаемся с большим количеством НОК, которые предложили нам помощь.

Мы также общаемся с международными федерациями, уверяя, что положение украинских спортсменов будет рассматриваться для мировых рейтингов и тому подобное. Федерации также разрешили использовать свои средства из бюджетов для развития на безотлагательные гуманитарные цели.

Мы очень благодарны за всю эту поддержку и еще раз благодарим всех, кто помогает в эти трудные времена.

Об ощущениях от власти в Украине

Команда НОК Украины была в тесной связи с Министерством молодежи и спорта Украины и Министром Вадимом Гутцайтом – олимпийским чемпионом по фехтованию. Я лично проинформировал Премьер-министра Дениса Шмыгаля о решении Исполкома МОК о создании Фонда солидарности, а также других инициатив Олимпийского движения.

О позиции и инициативах МОК и Олимпийского Движения также проинформирован и Офис Президента. Правительство поддерживает спортсменов, которые сегодня продолжают соревноваться на международных аренах.

Почему украинские спортсмены должны продолжать соревнования на международном уровне даже во время войны

Наши спортсмены могут вдохновлять других, демонстрируя устойчивость украинского народа и помогая демонстрировать послания солидарности и мира.

Недавние впечатляющие выступления украинских паралимпийцев, завоевавших второе место по количеству медалей на зимних Паралимпийских играх в Пекине, очень яркий тому пример.