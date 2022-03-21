На Олимпиаде-2020 итальянец завоевал "золото" в прыжках в высоту. В Белграде он закончил соревнование с бронзовой наградой, разделенной с новозеландцем Гемишем Керром, сообщает 24 канал.
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Однако перед своим выступлением он запомнился яркой поддержкой Украины. Во время оглашения участников итальянец вышел в сине-желтой маске.
На правой руке итальянского атлета были написаны две фамилии украинских спортсменов: Богдан
Бондаренко и Андрей Проценко. Раньше они не раз соревновались на международной арене.
Из-за полномасштабной войны они не приехали на соревнования.
Бронза была целью, взять медаль в контексте высокого уровня соперников стоит больше, чем победа с посредственным показателем. Я доволен, это был большой вызов, мы забрали домой мировую бронзу,
– прокомментировал свое призовое место Тамбери.
Также он добавил, что посвящает эту медаль дружбе Украины и Италии. Флаги обоих кран он нанес на свои плечи.