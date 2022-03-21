У інтерв’ю Сергій Бубка розповів про те, чим саме він допомагає, з якими труднощами довелось зіткнутися під час війни, а також про солідарність Олімпійської спільноти.

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За кілька годин після вторгнення російської армії в Україну Сергій Бубка вже був на зв'язку з Міжнародним олімпійським комітетом, з міністром молоді та спорту України, аби забезпечити спортсменам необхідну допомогу. Відтоді його телефон не перестає дзвонити.

Про відчуття у ці тривожні для України часи

Я до глибини душі вражений тим, що відбувається в моїй країні, тому я закликаю терміново покласти край цій війні, яка, здається, резонує в усіх куточках світу. Як і багато моїх співвітчизників, я щиро вдячний всім, хто підтримує народ України.

Як минає день Бубки

Кожна секунда кожного дня проходить в координації зусилль з МОК, командою Українського НОКу, національними федераціями та командою Міністерства молоді та спорту України, щоб визначити, де перебувають спортсмени, тренери та їхні сім’ї, як найкраще ми можемо їм допомогти. Це важко, оскільки люди знаходяться в зоні бойових дій, і ми дуже переживаємо за їхню безпеку.

Ми також постійно спілкуємось з багатьма НОКами світу та міжнародними федераціями, намагаючись зробити все можливе, щоб допомогти нашому спортивного руху.

Ми вкладаємо всі свої сили в завдання, які перед нами стоять. Весь свій день я проводжу або на зустрічах, або вирішуючи питання по телефону. Я можу зробити десяток дзвінків за десять хвилин. Іноді, засинаю опівночі з телефоном у руці.

Прокидаючись о третій ранку, повертаюся до телефону, щоб робити більше дзвінків і обмінюватися повідомленнями з родиною, друзями, спортсменами та іншими членами нашої спортивної спільноти.

Ми сподіваємося, що зможемо допомогти якомога більшій кількості українських спортсменів та українців.

Що кажуть українські спортсмени

Деякі спортсмени, тренери та їхні родини досі живуть у зоні бойових дій – ми намагаємося їм допомогти. Інші спортсмени перебувають за межами країни, але також потребують допомоги.

Попри складні умови, наші спортсмени продовжують тренуватися. Вони демонструють силу свого духу і націлені на перемогу.

Ми також хочемо, щоб українські спортсмени продовжували брати участь у міжнародних спортивних змаганнях. Ми хочемо, щоб у них був шанс на перемогу. Ми хочемо бачити наш прапор і чути наш гімн на всіх спортивних аренах світу.

Про заяви від світової олімпійської спільноти

З самого початку ми були вражені солідарністю з боку всього Олімпійського руху. Це унікальний і справжній приклад олімпійських цінностей у дії.

Вражає кількість поведомлень, отриманих, не тільки від МОК, НОКів, Всесвітньої легкоатлетичної родини, а й від всього світу. Ці повідомлення містять рішуче засудження вторгнення, війни та порушення Олімпійського перемир’я . Велика подяка Олімпійському руху, Виконавчий раді МОК та особисто президенту Баху за допомогу, запропонувану українській олімпійській спільноті. Це велика честь виконувати покладені на нас дуже важливі і необхідні завдання по допомозі нашому народу.

Як Олімпійський рух підтримує олімпійську спільноту в Україні

МОК, велика кількість НОКів, Міжнародні федерації та національні федерації вже розпочали різноманітні ініціативи що підтримки олімпійської спільноти та спортивного руху України.

Після створення МОКом, за підтримки Олімпійської солідарності та ЕОК, фонду солідарності для допомоги олімпійській спільноті та спортивному руху України, МОК уже виділив початкові 200 000 доларів США для підтримки найневідкладніших зусиль .

НОК України через свої 25 регіональних представництв здійснює розподіл коштів для допомоги.

Наша оперативна група визначатиме й підтримуватиме й інші ініціатіви з огляду на ситуацію. Для координації роботи ми постійно контактуємо з великою кількістю НОК, які запропонували нам допомогу.

Ми також спілкуємося з міжнародними федераціями, вони запевняють, що становище українських спортсменів буде розглядатися для світових рейтингів тощо. Федерації також дозволили використовувати свої кошти з бюджетів для розвитку на невідкладні гуманітарні цілі.

Ми дуже вдячні за всю цю підтримку і ще раз дякуємо всім, хто допомагає у ці надзвичайно важкі часи.

Про відчуття від влади в Україні

Команда НОК України була в тісному зв’язку з Міністерством молоді та спорту України та Міністром Вадимом Гутцайтом – олімпійським чемпіоном з фехтування. Я особисто проінформував Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про рішення Виконкому МОК щодо створення Фонду солідарності, а також інші ініціативи Олімпійського руху.

Про позицію та ініціативи МОК та Олімпійського Руху також поінформовано і Офіс Президента. Уряд підтримує спортсменів які сьогодні продовжують змагатися на міжнародних аренах.

Чому українські спортсмени мають продовжувати змагання на міжнародному рівні навіть під час війни

Наші спортсмени можуть надихати інших, демонструючи стійкість українського народу та допомагаючи демонструвати послання солідарності та миру.

Нещодавні вражаючі виступи українських паралімпійців, які завоювали друге місце за кількістю медалей на зимових Паралімпійських іграх у Пекіні, є дуже яскравим тому прикладом.

Міжнародні федерації та НОКи теж це розуміють і зробили все можливе, щоб сприяти участі українських спортсменів в міжнародних спортивних заходах.