Доминик Тим – Рафаэль Надаль 0:2 (5:7, 1:6)

Это был первый поединок для титулованного испанца после Australian Open-2023. Он долго восстанавливался от травмы и, наконец, порадовал фанатов тенниса своей игрой на корте, пишет 24 Канал.

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Первый сет был очень равным. Оба теннисиста уверенно брали свои подачи и даже не позволяли сопернику дойти до счета 40:40. Однако в 12-м гейме Надаль смог навязать борьбу Тиму и с четвертого брейк-поинта забрал гейм на подаче австрийца и оформил победу в партии – 5:7.

Во втором же сете испанец полностью доминировал на корте и позволил сопернику взять всего один гейм. В итоге, 5:7, 1:6 и Рафаэль Надаль продолжает шагать турнирной сеткой турнира в Австралии.

Всего теннисисты провели на корте ровно полтора часа. Рафа совершил 3 эйса при одной двойной ошибке, реализовал 3 из 6 брейк-поинтов и выиграл 10 из 10 геймов на своей подаче. Так что можно смело заявить, что испанец еще не сказал своего последнего слова в теннисе и готов демонстрировать игру высокого уровня.

Напомним, что ранее Надаль заявлял, что 2024 год с большой вероятностью станет последним в его карьере.

Справка. В 1/8 финала Рафаэль Надаль сыграет с австралийцем Джейсоном Кублером. Сейчас испанец занимает лишь 672-ю позицию в мировом рейтинге ATP.

Смотрите видеообзор матча Тим – Надаль