Домінік Тім – Рафаель Надаль 0:2 (5:7, 1:6)

Це був перший поєдинок для титулованого іспанця після Australian Open-2023. Він довго відновлювався від травми та нарешті потішив фанатів тенісу своєю грою на корті, пише 24 Канал.

Читайте також Сповнена амбіцій розвинути успіх: Світоліна прокоментувала першу перемогу в новому році

Перший сет був дуже рівним. Обидва тенісисти впевнено брали свої подачі та навіть не дозволяли супернику дійти до рахунку 40:40. Проте у 12-му геймі Надаль зміг нав'язати боротьбу Тіму та з четвертого брейк-поінта забрав гейм на подачі австрійця й оформив перемогу в партії – 5:7.

У другому ж сеті іспанець повністю домінував на корті та дозволив супернику взяти лише один гейм. У підсумку, 5:7, 1:6 і Рафаель Надаль далі крокує турнірною сіткою турніру в Австралії.

Усього тенісисти провели на корті рівно півтори години. Рафа зробив 3 ейса при одній подвійній помилці, реалізував 3 із 6 брейк-поінтів та виграв 10 із 10 геймів на своїй подачі. Тож можна сміливо заявити, що іспанець ще не сказав свого останнього слова в тенісі та готовий демонструвати гру високого рівня.

Нагадаємо, що раніше Надаль заявляв, що 2024 рік з великою ймовірністю стане останнім у його кар'єрі.

Довідка. В 1/8 фіналу Рафаель Надаль зіграє з австралійцем Джейсоном Кублером. Наразі іспанець посідає лише 672-гу позицію у світовому рейтингу ATP.

Дивіться відеоогляд матчу Тім – Надаль