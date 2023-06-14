Сборная Украины по скалолазанию завоевала две медали и установила рекорд на этапе Кубка Европы

В австрийском Инсбруке завершились V этап Кубка Европы по скалолазанию. Украинские спортсмены завоевали две награды и обновили национальный рекорд.

Нашу команду на этапе Кубка Европы в Австрии представляли восемь спортсменов. Медальную копилку сборной Украины пополнили Григорий Ильчишин и Алина Щигарева.

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Новый рекорд Украины в скалолазании на скорость

В квалификационных соревнованиях украинский скалолаз Ярослав Ткач установил национальный рекорд в дисциплине "скорость". Спортсмен из Кропивницкого пробежал эталонную трассу с рекордным для Украины временем в 5.307 секунды. Предыдущее достижение принадлежало Григорию Ильчишину и составляло 5.48 секунды.

Новый рекорд Ярослава Ткача / fais.org.ua

К сожалению, в финальных соревнованиях Ярослав занял 4-е место и остался без медали. А первое место в мужских соревнованиях завоевал украинец Григорий Ильчишин.

В составе женской команды "бронзу" завоевала Алина Щигарева.

Результаты сборной Украины на этапе Кубка Европы в Инсбруке

Мужчины:

1 место ("золото") – Григорий Ильчишин

4 место – Ярослав Ткач

7 место – Константин Павленко

14 место – Денис Мозолевич

Женщины:

3 место ("бронза") – Алина Щигарева

6 место – Оксана Бурова

7 место – София Гладкая

8 место – Ксения Горелова

Что известно о Ярославе Ткаче

Ярослав – 21-летний скалолаз из Кропивницкого. Участник Всемирных игр 2022, где завоевал "бронзу". Участвовал в летних Юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе, где был 11 из 21 участника в двоеборье среди парней.

В 2018, 2019 и 2020 годах был обладателем Кубка Украины по скалолазанию. В декабре 2022 стал чемпионом Украины.