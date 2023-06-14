Нашу команду на этапе Кубка Европы в Австрии представляли восемь спортсменов. Медальную копилку сборной Украины пополнили Григорий Ильчишин и Алина Щигарева.
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Новый рекорд Украины в скалолазании на скорость
В квалификационных соревнованиях украинский скалолаз Ярослав Ткач установил национальный рекорд в дисциплине "скорость". Спортсмен из Кропивницкого пробежал эталонную трассу с рекордным для Украины временем в 5.307 секунды. Предыдущее достижение принадлежало Григорию Ильчишину и составляло 5.48 секунды.
Новый рекорд Ярослава Ткача / fais.org.ua
К сожалению, в финальных соревнованиях Ярослав занял 4-е место и остался без медали. А первое место в мужских соревнованиях завоевал украинец Григорий Ильчишин.
В составе женской команды "бронзу" завоевала Алина Щигарева.
Результаты сборной Украины на этапе Кубка Европы в Инсбруке
Мужчины:
- 1 место ("золото") – Григорий Ильчишин
- 4 место – Ярослав Ткач
- 7 место – Константин Павленко
- 14 место – Денис Мозолевич
Женщины:
- 3 место ("бронза") – Алина Щигарева
- 6 место – Оксана Бурова
- 7 место – София Гладкая
- 8 место – Ксения Горелова
Что известно о Ярославе Ткаче
Ярослав – 21-летний скалолаз из Кропивницкого. Участник Всемирных игр 2022, где завоевал "бронзу". Участвовал в летних Юношеских Олимпийских играх 2018 года в Буэнос-Айресе, где был 11 из 21 участника в двоеборье среди парней.
В 2018, 2019 и 2020 годах был обладателем Кубка Украины по скалолазанию. В декабре 2022 стал чемпионом Украины.