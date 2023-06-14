Нашу команду на етапі Кубка Європи в Австрії представляли вісім спортсменів. Медальну скарбничку збірної України поповнили Григорій Ільчишин та Аліна Щігарєва.

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Новий рекорд України у скелелазінні на швидкість

У кваліфікаційних змаганнях український скелелаз Ярослав Ткач встановив національний рекорд в дисципліні швидкість. Спортсмен з Кропивницького пробіг еталонну трасу з рекордним для України часом в 5.307 секунди. Попереднє досягнення належало Григорію Ільчишину і становило 5.48 секунди.

Новий рекорд Ярослава Ткача / fais.org.ua

На жаль, у фінальних змаганнях Ярослав зайняв 4 місце і залишився без медалі. А перше місце у чоловічих змаганнях здобув українець Григорій Ільчишин.

У складі жіночої команди "бронзу" завоювала Аліна Щігарєва.

Результати збірної України на етапі Кубка Європи в Інсбруку

Чоловіки:

1 місце ("золото") – Григорій Ільчишин

4 місце – Ярослав Ткач

7 місце – Костянтин Павленко

14 місце – Денис Мозолевич

Жінки:

3 місце ("бронза") – Аліна Щігарєва

6 місце – Оксана Бурова

7 місце – Софія Гладка

8 місце – Ксенія Горєлова

Що відомо про Ярослава Ткача

Ярослав – 21-річний скелелаз з Кропивницького. Учасник Всесвітніх ігор 2022 року, де завоював "бронзу". Брав участь у літніх Юнацьких Олімпійських іграх 2018 року в Буенос-Айресі, де був 11-м з 21 учасника у двоборстві серед хлопців

У 2018, 2019 та 2020 роках був володарем Кубка України зі скелелазіння. У грудні 2022 року став чемпіоном України.