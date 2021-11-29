Начались проблемы с головой: откровенное признание Тайсона Фьюри о бое с Владимиром Кличко
Источник:инстаграм Тайсона Фьюри
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) поделился воспоминаниями о поединке с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе Владимиром Кличко (64-5, 53 КО).
Поединок состоялся 25 ноября 2015 года в Дюссельдорфе. Фьюри победил единогласным решением судей и отобрал у Кличко чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF.
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Фьюри признался, как шесть лет назад у него начались проблемы с психикой после боя с Владимиром Кличко.
Шесть лет назад в этот день я победил Владимира Кличко и стал чемпионом в супертяжелом весе. Но после этого у меня начались проблемы с психическим здоровьем. Никто никогда не застрахован от этого. Я продолжаю бороться каждый день. Никогда не сдавайтесь. Продолжайте бороться. Да благословит вас бог,
– заявил Фьюри.
Фьюри может подраться с Усиком
- Осенью 2021 года Фьюри в Лас-Вегасе в третий раз встретился с Деонтеем Уайлдером и нокаутировал американца.
- После этого промоутеры и эксперты начали говорить о бое Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
- Усик прокомментировал мнения экспертов и заявил, что встреча с Тайсоном Фьюри будет грандиозной.
- Однако Усику нужно дать реванш Джошуа.