Все же дождались: 7-й тур Украинской Премьер-лиги станет исторически "самым справедливым"

Украинскую Премьер-лигу ждет историческое событие. Все клубы элиты будут в равных "справедливых" условиях.

7-й раунд высшего украинского дивизиона станет особенным. Дело в том, что во всех матчах будет задействована система VAR.

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Все для хорошего судейского труда

Болельщики, следящие за Украинской Премьер-лиго, смогут стать свидетелями до сих пор невиданного момента. На всех матчах очередного тура в элите нашего футбола будет задействована система VAR, которая поможет арбитрам разбираться в сложных эпизодах, которые, как обычно, впоследствии приводят к скандалу. Теперь же у рефери будет больше возможностей, чтобы взвешенно разобраться в стрессовых ситуациях.

Матчи очередного тура украинской элиты

7-й тур УПЛ также обойдется без перенесенного поединка, чем любили пользоваться коллективы, принимавшие участие в квалификации к еврокубкам.

15 сентября (пятница):

Металлист 1925 – Заря – 18:30 (арбитр – Заброда, судья VAR – Коваленко)

16 сентября (суббота)

Черноморец – Полесье – 15:00 (рефери – Монзуль, арбитр VAR – Шурман)

Шахтер – Оболонь – 17:00 (судья Балакин, рефери VAR – Романов)

Александрия – Минай – 19:00 (арбитр Шандор, судья VAR – Деревинский).

17 сентября (воскресенье)

ЛНЗ – Движение – 13:00 (рефери – Каленов, арбитр VAR – Бондаренко)

СК Днепр-1 – Колос – 15:00 (судья – Пасхал, рефери VAR – Панчишин).

Кривбасс – Верес – 17:00 (арбитр – Романюк, судья VAR – Копиевский).

18 сентября (понедельник)

Динамо – Ворскла – 17:00 (рефери – Козык, арбитр VAR – Козыряцкий)

Напомним, что спортивный директор киевской Оболони раскритиковал украинских арбитров, поскольку убежден, что VAR не помогает тем принимать правильные решения, отметив, что лучше средств, которые должны быть потрачены на VAR, он "Купит 5 дронов и передаст на фронт".