На войне с Россией погиб баскетболист Сергей Фёдоров. Он был игроком Украинской стритбольной лиги.

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Вечный чемпион

Очередная невосполнимая потеря постигла спортивную общественность Украины, поскольку российская агрессия продолжает проливать кровь героев нашего государства. Жизнь за волю и судьбу украинского народа отдал Сергей Федоров, также известный под псевдонимом "Фред".

Сергей был игроком Украинской стритбольной лиги 3х3, где добивался немалых высот, неоднократно становившись победителем многих турнир. Но вот его жизнь оборвалась при защите родной земли в Запорожском направлении. Федоров ушел в вечность в возрасте 35 лет.

На фронте смертью героя погиб Фред. Многие знали Серого по баскетболу, по стритбольным турнирам УСЛ. Он был максимально светлым и добрым человеком. Его креатив, постоянные шутки и позитивное отношение к жизни – это запомнится навсегда. А еще он был крутым игроком, победителем многих турниров. Свою последнюю битву Фред героически принял в своем родном Запорожском направлении, защищая свой дом от варваров. Царство небесное и вечное уважение тебе, друг. Никогда не забудем и не простим,

– говорится на странице УСЛ.

Сергей Федоров (справа) / УСЛ

Сергей Федоров / УСЛ