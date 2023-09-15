На війні з Росією загинув баскетболіст Сергій Федоров. Він був гравцем Української стрітбольної ліги.

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Вічний чемпіон

Чергова непоправна втрата спіткала спортивну громадськість України, оскільки російська агресія продовжує проливати кров героїв нашої держави. Життя за волю та долю українського народу віддав Сергій Федоров, котрий також був відомим під псевдонімом "Фред".

Сергій був гравцем Української стрітбольної ліги 3х3, де добивався чималих висот, неодноразово стававши переможцем багатьох турнір. Та от його життя обірвалося під час захисту рідної землі на Запорізькому напрямку. Федоров відійшов у вічність у віці 35 років.

На фронті смертю героя загинув Фред. Багато хто знав Сірого з баскетболу, зі стрітбольних турнірів УСЛ. Він був максимально світлою і доброю людиною. Його креатив, постійні жарти та позитивне ставлення до життя – саме це запам’ятається назавжди. А ще він був крутим гравцем, переможцем багатьох турнірів. Свою останню битву Фред героїчно прийняв на своєму рідному Запорізькому напрямку, захищаючи свій будинок від варварів. Царство небесне і вічна пошана тобі, друже. Ніколи не забудемо і не пробачимо,

– йдеться на сторінці УСЛ.

Сергій Федоров (справа) / УСЛ

Сергій Федоров / УСЛ