13 сентября 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский наградил несколько десятков воинов орденами и медалями. Среди защитников нашего государства свою награду получил шахматист Игорь Коваленко.
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О важном событии украинский гроссмейстер написал в своем Твиттере. Игорь опубликовал совместное фото с Президентом Украины Владимиром Зеленским и сообщил о награде.
Это не фейк. Это жизнь. Президент наградил меня орденом "За мужество" ІІІ степени,
– написал Коваленко.
Отметим, что Игорь Коваленко в начале полномасштабного российского вторжения в Украину приостановил свою шахматную деятельность. Начиная с лета 2022 года Коваленко в звании солдата защищает наше государство от нашествия извергов.
Гроссмейстер на защите Украины
- Игорь Коваленко родился в Новомосковске Днепропетровской области. На юниорском уровне выиграл ряд турниров. В 2011 году получил звание гроссмейстера. В 2012 году завоевал титул командного чемпиона Украины.
- Начиная с 2013 года, на соревнованиях выступал под цветами Латвии. Игорь дважды выигрывал чемпионат Латвии (2013, 2014). Представлял Латвию на шахматных олимпиадах (2014, 2016, 2018). Также играл на командном чемпионате Европы-2015 по шахматам.
- Сейчас Коваленко снова представляет Украину. В рейтинге FIDE занимает 65-е место.