Життя за волю України віддав Богдан Ходаківський. Легкоатлет свого часу добивався чималих висот у спорті.

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Герої не вмирають

Кровожерлива війна, яку розв'язала Росія, продовжує забирати життя гордості нашого народу. Український легкоатлет Богдан Ходаківський загинув на війні з країною-агресором. Трагедія сталася 15-го травня в Донецькій області на Бахмутському напрямку. На війні Богдан був снайпером-стрільцем. Ходаківський свого часу був членом збірної Київської області, а також досягав видатних висот, зокрема, Богдан ставав переможцем та призером чемпіонатів України зі стрибків з жердиною.

Богдан Ходаківський / Athletics in ua