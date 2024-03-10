Очередными болельщиками, которые теперь будут наблюдать за любимой командой с небес, а не фанатской трибуны, стали Александр Проценко и Евгений Филев. Они были фанатами херсонского Кристалла.

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Потеря в фанатском сообществе

Павшие воины защищали Родину в рядах 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. К сожалению, им пришлось отдать самое ценное ради светлого будущего родной страны – свою жизнь.

Где именно и при каких обстоятельствах оборвались жизни украинских защитников, не уточняется.

Трагическая весть. На войне с российскими оккупантами погибли двое бойцов 3-й Отдельной штурмовой бригады, преданные фанаты херсонского Кристалла – Александр Проценко "Проц" и Евгений Филев "Филя". Вечная память Героям – защитникам Украины!

– говорится в сообщении Кристалла.

Напомним, что накануне на передовой также погиб фанат киевского Динамо Владимир "Найт" Основенко. Его жизнь оборвалась на Бахмутском направлении.

Редакция 24 Канала сочувствует семьям погибших защитников Украины. Враг обязательно ответит за каждую забранную жизнь украинца. Вечная память...