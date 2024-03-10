Очередными болельщиками, которые теперь будут наблюдать за любимой командой с небес, а не фанатской трибуны, стали Александр Проценко и Евгений Филев. Они были фанатами херсонского Кристалла.
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Потеря в фанатском сообществе
Павшие воины защищали Родину в рядах 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. К сожалению, им пришлось отдать самое ценное ради светлого будущего родной страны – свою жизнь.
Где именно и при каких обстоятельствах оборвались жизни украинских защитников, не уточняется.
Трагическая весть. На войне с российскими оккупантами погибли двое бойцов 3-й Отдельной штурмовой бригады, преданные фанаты херсонского Кристалла – Александр Проценко "Проц" и Евгений Филев "Филя". Вечная память Героям – защитникам Украины!
– говорится в сообщении Кристалла.
Напомним, что накануне на передовой также погиб фанат киевского Динамо Владимир "Найт" Основенко. Его жизнь оборвалась на Бахмутском направлении.