Черговими вболівальниками, які тепер будуть спостерігати за улюбленою командою з небес, а не фанатської трибуни, стали Олександр Проценко та Євген Фільов. Вони були фанатами херсонського Кристала.

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Втрата у фанатській спільноті

Полеглі воїни боронили Батьківщину в лавах 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. На жаль, їм довелося віддати найцінніше заради світлого майбутнього рідної країни – своє життя.

Де саме та за яких обставин обірвалися життя українських захисників, не уточнюється.

Трагічна звістка. На війні з російськими окупантами загинули двоє бійців 3-ї Окремої штурмової бригади, віддані фанати херсонського Кристала – Олександр Проценко "Проц" та Євген Фільов "Філя". Вічна пам'ять Героям – захисникам України!

– йдеться в повідомленні Кристала.

Нагадаємо, що напередодні на передовій також загинув фанат київського Динамо Володимир "Найт" Основенко. Його життя обірвалося на Бахмутському напрямку.

Редакція 24 Каналу співчуває сім’ям загиблих захисників України. Ворог обов'язково відповість за кожне забране життя українця. Вічна пам'ять...