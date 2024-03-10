Черговими вболівальниками, які тепер будуть спостерігати за улюбленою командою з небес, а не фанатської трибуни, стали Олександр Проценко та Євген Фільов. Вони були фанатами херсонського Кристала.
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Втрата у фанатській спільноті
Полеглі воїни боронили Батьківщину в лавах 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. На жаль, їм довелося віддати найцінніше заради світлого майбутнього рідної країни – своє життя.
Де саме та за яких обставин обірвалися життя українських захисників, не уточнюється.
Трагічна звістка. На війні з російськими окупантами загинули двоє бійців 3-ї Окремої штурмової бригади, віддані фанати херсонського Кристала – Олександр Проценко "Проц" та Євген Фільов "Філя". Вічна пам'ять Героям – захисникам України!
– йдеться в повідомленні Кристала.
Нагадаємо, що напередодні на передовій також загинув фанат київського Динамо Володимир "Найт" Основенко. Його життя обірвалося на Бахмутському напрямку.