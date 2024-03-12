Долгое время считался пропавшим без вести: на фронте погиб титулованный гребец Дмитрий Губанов

12 марта 2024, 14:27
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Источник:

Федерация академической гребли Украины

Очередная печальная весть пришла с передовой. Защищая родную страну от оккупантов погиб украинский гребец Дмитрий Губанов.

Спортсмен присоединился к Силам Обороны Украины в начале полномасштабного вторжения. С конца лета 2023 года он не выходил на связь.

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Потеря в гребной семье

В течение долгих месяцев близкие и родные Дмитрия надеялись, что он жив. К сожалению, сбылся худший сценарий и он присоединился к украинским "Ангелам спорта".

У павшего воина осталась любимая жена и дочь. Дмитрию теперь навсегда 28.

Помочь семье спортсмена можно по реквизитам 5375 4112 1694 5381.

Чем известен Дмитрий Губанов

  • Мастер спорта Украины
  • Многократный чемпион Украины
  • Бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров до 19 лет
  • Финалист чемпионата мира среди молодежи до 23 лет.
Редакция 24 Канала сочувствует семье погибшего защитника Украины. Враг обязательно ответит за каждую забранную жизнь украинца. Вечная память...
Автор: Денис Іваненко