Спортсмен присоединился к Силам Обороны Украины в начале полномасштабного вторжения. С конца лета 2023 года он не выходил на связь.

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Потеря в гребной семье

В течение долгих месяцев близкие и родные Дмитрия надеялись, что он жив. К сожалению, сбылся худший сценарий и он присоединился к украинским "Ангелам спорта".

У павшего воина осталась любимая жена и дочь. Дмитрию теперь навсегда 28.

Помочь семье спортсмена можно по реквизитам 5375 4112 1694 5381.

Чем известен Дмитрий Губанов

Мастер спорта Украины

Многократный чемпион Украины

Бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров до 19 лет

Финалист чемпионата мира среди молодежи до 23 лет.

Редакция 24 Канала сочувствует семье погибшего защитника Украины. Враг обязательно ответит за каждую забранную жизнь украинца. Вечная память...