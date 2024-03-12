Спортсмен приєднався до Сил Оборони України на початку повномасштабного вторгнення. З кінця літа 2023 року він не виходив на зв'язок.

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Втрата у веслувальній родині

Протягом довгих місяців близькі та рідні Дмитра сподівалися, що він живий. На жаль, справдився найгірший сценарій і він приєднався до українських "Янголів спорту".

У полеглого воїна залишилася кохана дружина та донька. Дмитру тепер назавжди 28.

Допомогти родині спортсмена можна за реквізитами 5375 4112 1694 5381.

Чим відомий Дмитро Губанов

  • Майстер спорту України
  • Багаторазовий чемпіон України
  • Бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів до 19 років
  • Фіналіст чемпіонату світу серед молоді до 23 років.