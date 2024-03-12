Спортсмен приєднався до Сил Оборони України на початку повномасштабного вторгнення. З кінця літа 2023 року він не виходив на зв'язок.

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Втрата у веслувальній родині

Протягом довгих місяців близькі та рідні Дмитра сподівалися, що він живий. На жаль, справдився найгірший сценарій і він приєднався до українських "Янголів спорту".

У полеглого воїна залишилася кохана дружина та донька. Дмитру тепер назавжди 28.

Допомогти родині спортсмена можна за реквізитами 5375 4112 1694 5381.

Чим відомий Дмитро Губанов

Майстер спорту України

Багаторазовий чемпіон України

Бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів до 19 років

Фіналіст чемпіонату світу серед молоді до 23 років.

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