Пример правильной расстановки акцентов произошел в Вильнюсе. В среду, 31 января, литовский Жальгирис сообщил о подписании контракта с боснийским футболистом Нардином Мулагусейновичем. Однако уже через несколько часов соглашение было отменено.
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База от литовцев
Причиной этому стала гражданская позиция ультрас клуба. Литовцы в очередной раз продемонстрировали, что солидарны с Украиной и не хотят видеть в составе любимой команды футболистов, которые готовы зарабатывать деньги на крови дружественного народа и не замечают террористические действия со стороны России.
Дело в том, что босниец в первой половине 2023 года перешел из Сараево в Динамо Махачкала. Фанаты Жальгириса категорически выступили против трансфера зашкваренного игрока в родной клуб.
После безумного давления со стороны ультрас, пресс-служба Жальгириса сообщила, что литовский клуб и футболист по соглашению сторон расторгли соглашение.
Уважение фанатам Жальгириса за позицию – именно так выглядит институт репутации и настоящая демонстрация теплых отношений к народу Украины. Мы ценим это! Tautos jėga vienybėje!