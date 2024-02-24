Одним з таких був і фанат литовського Жальгіріса Тадас Тумас. На жаль, з останнього бойового завдання він повернувся на щиті.
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Назавжди в строю
Трагічна подія сталася 23 лютого на Бахмутському напрямку. Литовський воїн, який був військовослужбовцем 92-ї бригади Збройних Сил України, загинув від влучання ворожого дрона в автомобіль під час транспортування мін на лінію фронту.
Повідомляється, що на війні полеглий виконував різноманітні завдання. Він був мінометником, а також водієм, стрільцем і розвідником.
Литовський Жальгіріс відреагував на загибель свого фаната. Пресслужба клубу виразила слова співчуття родині Тадаса Тумаса.
Трагічна новина – у боротьбі за вільний світ в Україні загинув учасник нашої фан-спільноти, який супроводжував "зелено-білих" вдома та на виїзді. Спочивай з миром, Тад. Наші співчуття рідним і близьким,
– йдеться у заяві клубу.
На Батьківщині у полеглого воїна залишилася дружина та двоє дітей. За неофіційними даними, це перший литовський солдат, який загинув у ході російсько-української війни.
Зазначимо, що фанати Жальгіріса неодноразово демонстрували свою підтримку Україні. Вони постійно на трибунах нагадують світу, ким насправді є президент країни-терористки, співаючи про нього всім відому пісню, вигукують проукраїнські гасла, а також зірвали трансфер гравця, який перейшов у Росію вже після початку повномасштабного вторгнення.