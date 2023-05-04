Во Франции неожиданно раздалась тревога на игре теннисисток с украинскими корнями: видео момента

Матч турнира WTA 125 во французском Сен-Мало между теннисистками, корни которых растут из Украины, Мариной Заневской и Кэти Волынец запомнился неожиданным звуком. Во время встречи включилась тревога.

Сигнал тревоги раздался на старте второго сета, когда на подаче была Кэти Волынец. Первая же партия осталась за ее соперницей Мариной Заневской, выступающей за Бельгию – 2:6.

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Поединок сразу же был приостановлен.

Тревога во время теннисного матча во Франции: смотрите видео

Это звук, который украинцы ежедневно слышат по нескольку раз после 24 февраля 2022, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Тревога была всего несколько секунд, после чего матч был восстановлен. Эта пауза положительно повлияла на игру американки с украинскими корнями Волынец. Кэти взяла два сета подряд и пробилась в следующий круг соревнований во Франции – 6:4 и 7:5.

Отметим, что Волынец – 21-летняя теннисистка с украинскими корнями, выступающая за США. Кэти занимает 103 строчку рейтинга WTA, а за карьеру заработала более 832 тысяч долларов призовых.

Отметим! Следующий матч после этого провела Элина Свитолина, которая на волевых обыграла бельгийку Исалин Бонавентюр – 1:2 (6:2, 4:6, 6:7). В четвертьфинале бывшая первая ракетка Украины сыграет против француженки Леоль Жанжан (5 мая).

Волынец в 1/4 финала WTA 125 встретится с полькой Магдаленой Френх. Поединок также пройдет 5 мая.

Реакция Заневской на тревогу во Франции

После матча на своей странице в инстаграмме Марина Заневская рассказала, как отреагировала на тревогу.

У меня было очень странное чувство во время моего матча. Это случилось после того, как я выиграла первый сет. Не знаю почему, но включилась сирена. Она гудела секунд 20, но они показались мне вечностью,

– заметила теннисистка.

Марина рассказала о своем эмоциональном состоянии во время этого неожиданного звука тревоги. Заневская добавила, что изначально полномасштабное вторжение не было в Украине. Напомним, что Заневская родилась в Одессе. Похоже, что эта тревога и повлияла на состояние бельгийской теннисистки, которая в итоге проиграла Волынец.

Я начала рыдать и не могла остановиться. Я не была в Украине с 24 февраля прошлого года и никогда не слышала сирен, но это был такой триггерный звук для меня. Мое сердцебиение было 200 ударов. Я была просто ошеломлена. Обычно, когда я выхожу на корт, то забываю обо всех своих проблемах. Но сегодня это меня сильно подкосило,

– ответила Заневская.

К слову. В 2016 году Марина Заневская получила бельгийское гражданство. Бывшая украинка занимает 79 место в рейтинге WTA. За свою карьеру получила один титул и заработала около 1,7 миллиона долларов призовых.