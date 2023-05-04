Сигнал тривоги пролунав на старті другого сету, коли на подачі була Кеті Волинець. Перша ж партія залишилась за її суперницею Мариною Заневською, яка виступає за Бельгію – 2:6.

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Поєдинок одразу ж був призупинений.

Тривога під час тенісного матчу у Франції: дивіться відео

Це звук, який українці щодня чують по декілька разів після 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Тривога була лише декілька секунд, після чого матч було відновлено. Ця пауза позитивно вплинула на гру американки із українським корінням Волинець. Кеті взяла два сети поспіль та пробилась у наступне коло змагань у Франції – 6:4 та 7:5.

Зауважимо, що Волинець – 21-річна тенісистка із українським корінням, яка виступає за США. Кеті займає 103 сходинку рейтингу WTA, а за кар'єру заробила понад 832 тисячі доларів призових.

Відзначимо! Наступний матч після цього провела Еліна Світоліна, яка на вольових обіграла бельгійку Ісалін Бонавентюр – 1:2 (6:2, 4:6, 6:7). У чвертьфіналі колишня перша ракетка України зіграє проти француженки Леолья Жанжан (5 травня).

Волинець в 1/4 фіналу WTA 125 зустрінеться з полькою Магдаленою Френх. Поєдинок також відбудеться 5 травня.

Реакція Заневської на тривогу у Франції

Після матчу на своїй сторінці в інстаграмі Марина Заневська розповіла, як відреагувала на звук тривогу.

У мене були дуже дивні почуття під час мого матчу. Це сталося після того, як я виграла перший сет. Не знаю чому, але ввімкнулася сирена. Вона гуділа секунд 20, але вони здалися мені вічністю,

– зауважила тенісистка.

Марина розповіла про свій емоційний стан під час цього несподіваного звуку тривоги. Заневська додала, що від початку повномасштабного вторгнення не була в Україні. Нагадаємо, що Заневська народилась в Одесі. Схоже, що ця тривога й вплинула на стан бельгійської тенісистки, яка у підсумку програла Волинець.

Я почала ридати і не могла зупинитися. Я не була в Україні з 24 лютого минулого року і ніколи не чула сирен, але це був такий тригерний звук для мене. Моє серцебиття було 200 ударів. Я була просто приголомшена. Зазвичай, коли я виходжу на корт, то забуваю про всі свої проблеми. Але сьогодні це мене сильно підкосило,

– відповіла Заневська.

До слова. У 2016 році Марина Заневська отримала бельгійське громадянство. Колишня українка посідає 79-те місце у рейтингу WTA. За свою кар'єру здобула один титул та заробила майже 1,7 мільйона доларів призових.