Сигнал тривоги пролунав на старті другого сету, коли на подачі була Кеті Волинець. Перша ж партія залишилась за її суперницею Мариною Заневською, яка виступає за Бельгію – 2:6.
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Поєдинок одразу ж був призупинений.
Тривога під час тенісного матчу у Франції: дивіться відео
Це звук, який українці щодня чують по декілька разів після 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
Тривога була лише декілька секунд, після чого матч було відновлено. Ця пауза позитивно вплинула на гру американки із українським корінням Волинець. Кеті взяла два сети поспіль та пробилась у наступне коло змагань у Франції – 6:4 та 7:5.
Зауважимо, що Волинець – 21-річна тенісистка із українським корінням, яка виступає за США. Кеті займає 103 сходинку рейтингу WTA, а за кар'єру заробила понад 832 тисячі доларів призових.
Волинець в 1/4 фіналу WTA 125 зустрінеться з полькою Магдаленою Френх. Поєдинок також відбудеться 5 травня.
Реакція Заневської на тривогу у Франції
Після матчу на своїй сторінці в інстаграмі Марина Заневська розповіла, як відреагувала на звук тривогу.
У мене були дуже дивні почуття під час мого матчу. Це сталося після того, як я виграла перший сет. Не знаю чому, але ввімкнулася сирена. Вона гуділа секунд 20, але вони здалися мені вічністю,
– зауважила тенісистка.
Марина розповіла про свій емоційний стан під час цього несподіваного звуку тривоги. Заневська додала, що від початку повномасштабного вторгнення не була в Україні. Нагадаємо, що Заневська народилась в Одесі. Схоже, що ця тривога й вплинула на стан бельгійської тенісистки, яка у підсумку програла Волинець.
Я почала ридати і не могла зупинитися. Я не була в Україні з 24 лютого минулого року і ніколи не чула сирен, але це був такий тригерний звук для мене. Моє серцебиття було 200 ударів. Я була просто приголомшена. Зазвичай, коли я виходжу на корт, то забуваю про всі свої проблеми. Але сьогодні це мене сильно підкосило,
– відповіла Заневська.