Поединок Дениса Беринчика и чемпиона мира в трех весовых категориях Эмануэля Наваррете состоится 18 мая в США. Для украинского боксера это будет первая возможность побороться за полноценный чемпионский титул.

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Каковы шансы Беринчика на победу

Генеральный директор К2 Promotions Ukraine Александр Красюк оценил сильные качества украинца. Опыт и бойцовский характер должны помочь Денису одержать победу.

"Мексиканец является суперчемпионом WBO, на вес ниже крепкий парень. Но как его можно сравнить с Денисом, если они еще не вышли на ринг. Конечно, есть сильные и слабые стороны у каждого из них.

Но тот опыт, который имеет Беринчик, и тот характер, стальное сердце, крепкую нервную систему и этот бойцовский казацкий дух Дениса, который мы видели уже неоднократно во всех его предыдущих боях и в жизни, нам только доказывает эту позицию. Конечно, победу одержит сильнейший, тот кто будет лучше подготовлен 18 мая на эти 45 минут. Но Денис уже давно находится в тренировочном лагере, и тот объем работы, который он выполняет, позволяет ему самому быть уверенному, выходя в ринг", – рассказал Красюк.

Промоутер отметил, что выбор такого титулованного соперника для Беринчика был сознательным. Впрочем, украинский боксер имеет неплохие шансы одержать победу.

Относительно результата – мы не можем его знать заранее, однако понимаем что шансы есть. И не просто какие-то эфемерные шансы, а абсолютно реальные шансы, потому что Денис и его тренер Егор Голуб, его команда трезво оценивают ситуацию. Это был сознательный выбор, потому что у нас были и другие опции – например, драться сразу за несколько поясов, но было принято решение идти именно таким путем,

– заметил Красюк.

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