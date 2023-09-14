Воин защищал Украину с оружием в руках еще в 2014 году. Он был киборгом донецкого аэропорта, а с 2022 года воевал в десантно-штурмовой бригаде.

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К сожалению, находясь на передовой, Роман Олейничук вернулся с фронта на щите. Об ужасном известии сообщил футбольный клуб Диназ из Вышгорода, играющий в Первой лиге.

Сердце воина с большой душой, преданного своей стране, перестало битьться в борьбе с российским агрессором. Он был тем героем, который несет в себе силы и отвагу, необходимые для защиты наших идеалов и независимости. Его несравнимая смелость и преданность служат примером для всех нас. Хотим выразить искреннюю благодарность за его службу и гордость за то, что он был частью нашей команды, нашей страны,

– говорится в сообщении.

Отметим, что Диназ принимает участие в соревнованиях группы Б Первой лиги. В турнирной таблице команда занимает восьмое место, набрав 6 очков в 7 матчах.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины. Враг обязательно заплатит за свои преступления!