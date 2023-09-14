Воїн захищав Україну зі зброєю в руках ще у 2014 році. Він був кіборгом донецького аеропорту, а з 2022 року воював у десантно-штурмовій бригаді.

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На жаль, перебуваючи на передовій, Роман Олійничук повернувся з фронту на щиті. Про жахливу звістку повідомив футбольний клуб Діназ із Вишгорода, який грає у Першій лізі.

Серце воїна з великою душею, відданого своїй країні, перестало битися у боротьбі з російським агресором. Він був тим героєм, який несе в собі сили і відвагу, необхідні для захисту наших ідеалів і незалежності. Його незрівнянна сміливість та відданість становлять приклад для нас усіх. Хочемо висловити щиру подяку за його службу і гордість за те, що він був частиною нашої команди, нашої країни,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Діназ бере участь у змаганнях групи Б Першої ліги. У турнірній таблиці команда посідає восьме місце, набравши 6 очок у 7 матчах.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника України. Ворог обов'язково заплатить за свої злочини!