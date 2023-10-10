Летняя Олимпиада-2028 состоится в Лос-Анджелесе. Кроме привычных видов спорта, там могут быть представлены и новые соревнования.

Пока Томас Бах пытается лоббировать интересы страны-агрессорки и допустить ее к Олимпиаде-2024, организаторы соревнований 2028 уже думают о следующих Играх. Оргкомитет ОИ-2028 в Лос-Анджелесе предложил МОКу включить дополнительные пять видов спорта в свою программу.

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Могут появиться два абсолютных дебютанта на Олимпиаде-2028

В списке видов спорта, которые будут представлены на соревнованиях в Лос-Анджелесе, вероятно, не будет трех, которые традиционно принадлежали к программе 28 "основных".

МОК изъял бокс, современное пятиборье и тяжелую атлетику из соревнований из-за ненадлежащего управления их руководящими органами, скандалов из-за нарушения антидопинговых правил и еще ряда проблем. Он предложил добавить скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг.

Однако это не окончательный список. Другие дисциплины могут быть добавлены в программу ОИ по совместному решению МОК и организаторов соревнований. Именно по этому правилу оргкомитет Олимпиады соревнований в Лос-Анджелесе направил Комиссии МОК предложение включить еще 5 видов спорта: бейсбол/софтбол, крикет, флаг-футбол (американский футбол с ограниченным контактом), лакрос и сквош.

. Флаг-футбол и сквош никогда не были представлены на Олимпиадах.

Известно, что комиссия МОК должна в ближайшее время вынести рекомендацию Исполнительному совету МОК. Если оно согласует такое предложение, то Исполнительный совет рассмотрит его на 141-й сессии МОК в Мумбаи, которая состоится с 15 по 17 октября.

Предложенные оргкомитетом Лос-Анджелеса-2028 виды спорта зажигают воображение на игровом поле и развивают культуру вне его. Они актуальны, инновационны и ориентированы на сообщества людей, играют во дворах, в школах, в общественных центрах, на стадионах и в парках в США и в мире,

– сказал председатель оргкомитета ОИ-2028 Кейси Вассерман.

. На 141-й сессии МОК в Мумбаи должен быть рассмотрен и возможный допуск россиян к участию в ОИ-2024 в Париже. Накануне НОК России принял в свой состав новых членов с оккупированных территорий Украины , поэтому Томас Бах и его команда должны показать свое настоящее лицо уже в ближайшие дни.

Олимпиада-2028 начнется в Лос-Анджелесе 14 июля. Этот город третий раз в истории будет принимать такой турнир и повторит рекорд Лондона и Парижа в статусе города, принимающего летние ОИ.