Поки Томас Бах намагається лобіювати інтереси країни-агресорки та допустити її до Олімпіади-2024, організатори змагань 2028 року вже думають про наступні Ігри. Оргкомітет ОІ-2028 в Лос-Анджелесі запропонував МОКу включити додаткових п'ять видів спорту до своєї програми.

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Можуть з'явитися два абсолютні дебютанти на Олімпіаді-2028

У списку видів спорту, які будуть представлені на змаганнях у Лос-Анджелесі ймовірно не буде трьох, які традиційно належали до програми 28 "основних".

МОК вилучив бокс, сучасне п'ятиборство та важку атлетику зі змагань через неналежне управління їхніми керівними органами, скандали через порушення антидопінгових правил та ще низку проблем. Натомість він запропонував додати скейтбординг, спортивне скелелазіння та серфінг.

Однак це не остаточний список. Інші дисципліни можуть бути додані до програми ОІ за спільним рішенням МОК та організаторів змагань. Саме через це правило оргкомітет Олімпіади змагань у Лос-Анджелесі надіслав Комісії МОК пропозицію включити ще 5 видів спорту: бейсбол/софтбол, крикет, флаг-футбол (американський футбол з обмеженим контактом), лакрос та сквош.

Цікаво. Флаг-футбол та сквош жодного разу в історії не були представлені на Олімпіадах.

Відомо, що комісія МОК найближчим часом має винести рекомендацію для Виконавчої ради МОК. Якщо вона узгодить таку пропозицію, то Виконавча рада розгляне її на 141-й сесії МОК у Мумбаї, яка відбудеться з 15 по 17 жовтня.

Запропоновані оргкомітетом Лос-Анджелеса-2028 види спорту запалюють уяву на ігровому полі та розвивають культуру поза ним. Вони актуальні, інноваційні та орієнтовані на спільноти людей, у них грають у дворах, у школах, у громадських центрах, на стадіонах та у парках у США та у світі,

– сказав голова оргкомітету ОІ-2028 Кейсі Вассерман.

Важливо. На 141-й сесії МОК у Мумбаї мають розглянути й можливий допуск росіян до участі в ОІ-2024 у Парижі. Напередодні НОК Росії прийняв до свого складу нових членів із окупованих територій України, то ж Томас Бах та його команда мають показати своє справжнє обличчя вже найближчими днями.

Олімпіада-2028 року розпочнеться в Лос-Анджелесі 14 липня. Це місто втретє в історії прийматиме такий турнір та повторить рекорд Лондона й Парижа в статусі міста, що приймає літні ОІ.