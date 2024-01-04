В частности, об этом высказался лидер зачета Кубка мира по биатлону. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился мыслями о состоянии трассы в Обергофе.

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Б-меньший об условиях в Обергофе

"Это, пожалуй, самые плохие условия, которые я когда-либо встречал в Обергофе. На трассе много коры и камней. Кроме того, местами очень мало снега. Спуски были опасны для жизни".

Видимо, сегодня организаторам пришлось убирать камни с трассы, поэтому никто не расчищал рыхлый снег и не чистил коврики на стрельбище", – сказал Бьо.

К слову. Этап Кубка мира в Обергофе предварительно должен проходить четыре дня – с 4 по 7 января. Однако из-за погодных условий организаторы этапа сообщили, что первая гонка – мужской спринт – перенесена с четверга на пятницу, 5 января. Причиной стало ухудшение погодных условий: в Обергофе наблюдается сильный ветер, а также дождь вместо снега.

Выступления норвежского биатлониста в сезоне