В частности, об этом высказался лидер зачета Кубка мира по биатлону. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился мыслями о состоянии трассы в Обергофе.
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Б-меньший об условиях в Обергофе
"Это, пожалуй, самые плохие условия, которые я когда-либо встречал в Обергофе. На трассе много коры и камней. Кроме того, местами очень мало снега. Спуски были опасны для жизни".
Видимо, сегодня организаторам пришлось убирать камни с трассы, поэтому никто не расчищал рыхлый снег и не чистил коврики на стрельбище", – сказал Бьо.
Выступления норвежского биатлониста в сезоне
- Сейчас Бьё-младший находится на первом месте в зачете, у него 484 балла. Интересно, что дальше в общем рейтинге – его брат Тарьей Бьо. У старшего брата 411 очков.
- Йоханнесу в течение сезона удалось трижды подняться на высшую ступеньку пьедестала. Также он победитель и эстафетных гонок.