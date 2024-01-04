Зокрема, про це висловився лідер заліку Кубка світу з біатлону. Норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо поділився думками про стан траси в Обергофі.
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Бьо-менший про умови в Обергофі
"Це, мабуть, найгірші умови, які я коли-небудь зустрічав у Обергофі. На трасі багато кори та каміння. Крім того, місцями дуже мало снігу. Спуски були небезпечними для життя.
Певно, сьогодні організаторам довелося прибирати каміння з траси, тож ніхто не розчищав пухкий сніг і не чистив килимки на стрільбищі", – сказав Бьо.
Виступи норвезького біатлоніста в сезоні
- Наразі Бьо-молодший перебуває на першому місці в заліку, він має 484 бали. Цікаво, що далі в загальному рейтингу – його брат Тар'єй Бьо. У старшого брата 411 очок.
- Йоганнесу впродовж сезону вдалося тричі піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу. Також він є переможцем й естафетних гонок.