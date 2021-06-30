Радость украинского героя
Главный наставник украинской сборной Андрей Шевченко в своем инстаграме прокомментировал победу команды над Швецией. Андрей Николаевич не сдерживал эмоций после забитого гола Артема Довбика.
Достойно внимания Заслужили своей игрой любовь Украины, – Шевченко о феерической победе сборной
Мы желали этого, и мы победили, играя с силой и гордостью! Шагаем в четвертьфинал... все вместе!
– написал Шевченко.
Кажется, что после гола Довбика украинские фанаты вспомнили тот победный гол Шевченко в ворота шведов в 2012 году на НСК "Олимпийский" в Киеве. Отметим, что первое взятие ворот Швецией 29 июня – в активе Александра Зинченко. В составе соперника забил лидер команды Эмиль Форсберг.