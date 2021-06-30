Радость украинского героя

Главный наставник украинской сборной Андрей Шевченко в своем инстаграме прокомментировал победу команды над Швецией. Андрей Николаевич не сдерживал эмоций после забитого гола Артема Довбика.

Достойно внимания Заслужили своей игрой любовь Украины, – Шевченко о феерической победе сборной

Мы желали этого, и мы победили, играя с силой и гордостью! Шагаем в четвертьфинал... все вместе!

– написал Шевченко.

Кажется, что после гола Довбика украинские фанаты вспомнили тот победный гол Шевченко в ворота шведов в 2012 году на НСК "Олимпийский" в Киеве. Отметим, что первое взятие ворот Швецией 29 июня – в активе Александра Зинченко. В составе соперника забил лидер команды Эмиль Форсберг.

24-летний нападающий вывел Украину в четвертьфинал Чемпионата Европы. Свой следующий матч украинцы сыграют в субботу, 3 июля. Команда Шевченко в Риме встретится с Англией. Начало матча в 22:00.