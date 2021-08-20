Мы заслужили забить пару голов, – Скрипник прокомментировал разгром Зари от Рапида

Луганская Заря возвращается в Украину с негативными эмоциями и поражением 3:0 от Рапида в плей-офф Лиги Европы. Тренер украинцев Виктор Скрипник прокомментировал игру своих подопечных в Вене.

"Реализация моментов у нас и соперника была абсолютно разной"

Сначала Виктор Скрипник поздравил соперника с победой. Главный тренер Зари отметил, что для его команды поражение 3:0 – очень неприятный счет. Футболистов подвела реализация моментов, которые они создали на протяжении встречи немало.

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Реализация моментов у нас и соперника была абсолютно разной, я считаю, что мы заслужили забить пару голов. Очень трудно комментировать такую игру. Мы старались не играть от ворот, а наоборот идти вперед, на выход и в атаку. Было создано много моментов и даже в разы больше, чем в обычных играх. Но футбол тем и прекрасен, что предсказать исход матча нельзя, все решается на поле,

– ответил Скрипник.

Уже 26 августа команды встретятся в ответном матче, где Заря попытается сотворить на футбольном поле настоящее чудо.

"За неделю в повторной игре мы будем прилагать все возможные усилия и пробовать различные комбинации. Будем надеяться, что шансы, которыми мы не воспользовались сегодня, на следующей неделе будут двойные, и фортуна нам улыбнется, а мы для этого сделаем все возможное", – отметил наставник Зари.