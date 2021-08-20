"Реалізація моментів у нас і суперника була абсолютно різною"

Спершу Віктор Скрипгик привітав суперника з перемогою. Головний тренер Зорі зазначив, що для його команди поразки 3:0 – дуже неприємний рахунок. Футболістів підвела реалізація моментів, яких вони створили протягом зустрічі чимало.

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Реалізація моментів у нас і суперника була абсолютно різною, я вважаю, що ми заслужили забити пару голів. Дуже важко коментувати таку гру. Ми намагалися не грати від воріт, а навпаки йти вперед, на вихід і в атаку. Було створено багато моментів і навіть в рази більше, ніж в звичайних іграх. Але футбол тим і прекрасний, що передбачити результат матчу не можна, все вирішується на полі,

– відповів Скрипник.

Вже 26 серпня команди зустрінуться у матчі-відповіді, де Зоря спробує створили на футбольному полі справжнє диво.

"За тиждень у повторній грі ми будемо докладати всіх можливих зусиль і пробувати різні комбінації. Будемо сподіватися, що шанси, якими ми не скористалися сьогодні, на наступному тижні будуть подвійні, і фортуна нам посміхнеться, а ми для цього зробимо все можливе", – зазначив наставник Зорі.