Мы выполнили все, о чем договаривались, – Бущан о победе над Северной Ирландией

Сборная Украину 3 июня минимально обыграла Северную Ирландию в товарищеском матче. Голкипер Георгий Бущан остался доволен игрой.

Впечатления от победы

Георгий Бущан вышел в рамке ворот сборной Украины. Украинский голкипер провел отличный поединок и оставил свои ворота на замке.

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Украина благодаря голу Александра Зубкова в первом тайме таки прервала серию из мировых 1:1. Вратарь остался доволен игрой команды. Украинцы выполнили все установки на игру от Андрея Шевченко.

Хорошая атмосфера, хороший результат и игра в целом. Мы выполнили все, о чем договаривались. Наша команда была хорошо настроена. Контрольные матчи с хорошими соперниками очень полезны и продуктивны. Подготовка все еще продолжается. Дай Бог, подойдем к Евро во всеоружии. Любые победы дают уверенность в своих силах,

– прокомментировал игру Бущан.