Впечатления от победы Георгий Бущан вышел в рамке ворот сборной Украины. Украинский голкипер провел отличный поединок и оставил свои ворота на замке. Читайте такжеИгроки FAVBET верят в победу Франции на Евро-2020 Украина благодаря голу Александра Зубкова в первом тайме таки прервала серию из мировых 1:1. Вратарь остался доволен игрой команды. Украинцы выполнили все установки на игру от Андрея Шевченко. Хорошая атмосфера, хороший результат и игра в целом. Мы выполнили все, о чем договаривались. Наша команда была хорошо настроена. Контрольные матчи с хорошими соперниками очень полезны и продуктивны. Подготовка все еще продолжается. Дай Бог, подойдем к Евро во всеоружии. Любые победы дают уверенность в своих силах, –прокомментировал игру Бущан. Напомним, что Бущан попал в заявку сборной Украины на Евро-2020. Кроме него на позицию голкипера были включены два игрока Шахтера –Анатолий Трубин и Андрей Пятов. К чемпионату Европы наши ребята проведут еще один контрольный спарринг против Кипра. Матч состоится в Харькове 7 июня.