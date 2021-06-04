Враження від перемоги
Георгій Бущан вийшов у рамці воріт збірної України. Український голкіпер провів відмінний поєдинок та залишив свої ворота на замку.
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Україна завдяки голу Олександра Зубкова у першому таймі таки перервала серію з мирових 1:1. Воротар залишився задоволений грою команди. Українці виконали усі установки на гру від Андрія Шевченка.
Хороша атмосфера, хороший результат і гра в цілому. Ми виконали все, про що домовлялися. Наша команда була добре налаштована. Контрольні матчі з хорошими суперниками дуже корисні і продуктивні. Підготовка все ще триває. Дай Боже, підійдемо до Євро у всеозброєнні. Будь-які перемоги дають впевненість у своїх силах,
– прокоментував гру Бущан.
- Нагадаємо, що Бущан потрапив у заявку збірної України на Євро-2020. Крім нього на позицію голкіпера були включені два гравці Шахтаря – Анатолій Трубін та Андрій Пятов.
- До чемпіонату Європи наші хлопці проведуть ще один контрольний спаринг проти Кіпру. Матч відбудеться у Харкові 7 червня.