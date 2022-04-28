Коноплянка: Любой человек в Европе не прочь иметь украинский паспорт

Евгений готов взять в руки оружие и защищать футболиста. Полузащитник припомнил известную компьютерную игру Counter-Strike.

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Или взял бы в руки оружие? Да, взял бы, учитывая сколько пользы бы это принесло. В Counter-Strike играть умею, так что думаю, что по головам пошел бы неплохо. Люди должны помогать тем, что у них очень хорошо получается, тогда будет польза,

– отметил футболист.

Евгений не сомневается в победе Украины, ведь Россия одна, а нас много.

"Думаю, сейчас любой человек в Европе не прочь иметь украинский паспорт. Мы должны всей страны объединиться вместе с другими странами и показать всему происходящему. Уверен, что мы все равно победим Россию, потому что она одна, а нас много", – подчеркнул игрок.

Кстати говоря. За польскую команду 32-летний украинец сыграл 6 неполных поединков, но результативными действиями пока не отмечался.