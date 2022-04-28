Коноплянка: Будь-яка людина в Європі не проти мати український паспорт

Євген готовий взяти до рук зброю та захищати футболіста. Півзахисник пригадав відому комп'ютерну гру Counter-Strike.

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Чи взяв би до рук зброю? Так, узяв би, зважаючи скільки користі б це принесло. У Counter-Strike грати вмію, так що думаю, що по головах пішов би непогано. Люди повинні допомагати тим, що в них дуже добре виходить, тоді буде користь,

– зазначив футболіст.

Євген не сумнівається у перемозі України, адже "Росія одна, а нас багато".

"Думаю, зараз будь-яка людина в Європі не проти мати український паспорт. Ми повинні всієї країни об'єднатися разом з іншими країнами та показати всьому світу, що відбувається. Упевнений, що ми все одно переможемо Росію, бо вона одна, а нас багато", – наголосив гравець.

До речі. За польську команду 32-річний українець вже зіграв 6 неповних поєдинків, але результативними діями поки не відзначався.