Караваев: Каждый день мы ждем, что наступит мир

Защитник Динамо Александр Караваев поделился впечатлениями от благотворительного матча с Боруссией Дортмундом. В частности, он рассказал о дополнительной мотивации во время поединков.

К слову Караваев рассказал о родных, которые находятся под оккупацией в Херсоне

"Нам придают сил ВСУ, наши волонтеры, те, кто защищают нашу страну. Когда мы заходим в интернет, читаем новости, конечно, каждый день мы ждем, что наступит мир. Но когда мы видим, что наши воины так мужественно защищают нашу страну и борются за каждый клочок нашей земли, это придает нам сил", – отметил Александр.

Если они это могут, значит, нам будет еще легче делать свое дело, потому что мы знаем, что у нашего народа есть такая сила, такая мощь,

– добавил футболист.

Ранее защитник рассказывал о своих родителях, оставшихся в оккупированном Херсоне.

Киевское Динамо выехало за границу, чтобы сыграть серию благотворительных матчей в поддержку Украины. "Бело-синие" уже провели 4 матча, в трех из них они одержали победу, а игра против румынского ЧФР Клуж закончилась ничьей.

Все вырученные средства от поединков будут отправлены на помощь Украине.