В четверг, 18 марта, донецкий Шахтер сыграет матч 1/8 финала лиги Европы. Накануне матча португальский наставник "горняков" Луиш Каштру обратился к болельщикам на украинском языке.

Шахтер опубликовал проморолик перед матчем с Ромой. В этой игре "оранжево-черным" нужно не просто побеждать, но и делать это с разгромным счетом. Ведь первый матч в Риме закончился со счетом 3:0 в пользу Ромы.

Как это было Шахтер бесславно уступил Роме в матче Лиги Европы: видео

В промо-ролике решили вспомнить последние важные моменты в еврокубковых матчах команды. Особенно гола в ворота соперников.

А также призвали прийти на стадион. Ведь матч на НСК "Олимпийский" состоится в присутствии болельщиков. Игра начнется в 19:55.

В конце видео главный тренер команды Луиш Каштру обратился к болельщикам на украинском языке.

"Мы верим, что вы верите", – заявил Каштру.

Видео промо-ролика Шахтера перед матчем с Ромой