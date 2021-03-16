Мы верим, что вы верите, – тренер Шахтера Каштру обратился на украинском к болельщикам: видео
В четверг, 18 марта, донецкий Шахтер сыграет матч 1/8 финала лиги Европы. Накануне матча португальский наставник "горняков" Луиш Каштру обратился к болельщикам на украинском языке.
Источник:ютуб Шахтера
Шахтер опубликовал проморолик перед матчем с Ромой. В этой игре "оранжево-черным" нужно не просто побеждать, но и делать это с разгромным счетом. Ведь первый матч в Риме закончился со счетом 3:0 в пользу Ромы.
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В промо-ролике решили вспомнить последние важные моменты в еврокубковых матчах команды. Особенно гола в ворота соперников.
А также призвали прийти на стадион. Ведь матч на НСК "Олимпийский" состоится в присутствии болельщиков. Игра начнется в 19:55.
В конце видео главный тренер команды Луиш Каштру обратился к болельщикам на украинском языке.
"Мы верим, что вы верите", – заявил Каштру.
Видео промо-ролика Шахтера перед матчем с Ромой
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