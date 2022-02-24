Мы верим, что наши военные смогут защитить Украину, – игроки Металлиста записали обращение

Игроки Металлиста обеспокоены ситуацией в родной стране. Футболисты записали видеообращение.

Футболисты выразили свою позицию относительно вторжения российских военных на территорию Украины.

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Наша страна переживает тяжелую ситуацию. Мы верим с командой, что все это переживем и наши воины смогут защитить нашу страну. И мы будем славной страной,

– сказал Юрий Романюк.

"Вся футбольная семья Металлиста проникается ситуацией, которая происходит в Украине. Мы все надеемся, что скоро все закончится и будет мир в нашем доме", – Алекс Чидомере.

Видеообращение футболистов

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.