Футболисты выразили свою позицию относительно вторжения российских военных на территорию Украины.
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Наша страна переживает тяжелую ситуацию. Мы верим с командой, что все это переживем и наши воины смогут защитить нашу страну. И мы будем славной страной,
– сказал Юрий Романюк.
"Вся футбольная семья Металлиста проникается ситуацией, которая происходит в Украине. Мы все надеемся, что скоро все закончится и будет мир в нашем доме", – Алекс Чидомере.
Видеообращение футболистов