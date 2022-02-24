Футболісти висловили свою позицію щодо вторгнення російських військових на територію України.

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Наша країна переживає важку ситуацію. Ми віримо з командою, що все це переживемо і наші воїни зможуть захистити нашу країну. І ми будемо славною країною,

– сказав Юрій Романюк.

"Вся футбольна сім’я Металіста переймається ситуацією, яка відбувається в Україні. Ми всі сподіваємось, що скоро все закінчиться і буде мир у нашому домі", – Алекс Чідомере.

Відеозвернення футболістів

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

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