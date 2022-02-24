Поддержка от норвежцев
Во время матча Лиги Европы Буде-Глимт – Селтик болельщики норвежского клуба массово подняли "сине-желтые" флаги в знак поддержки Украины.
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Недавно Буде-Глимт в товарищеском матче сыграл с киевским Динамо.
А на групповом этапе Лиги Конференций норвежцы играли с луганской Зарей. В Украине команды сыграли вничью (1:1), а дома Буде-Глимт победил (3:1).
Фанаты норвежского Буде-Глимта поддержали Украину / Фото из твиттера B/R Football
Норвежский клуб победил шотландский Селтик со счётом 2:0.