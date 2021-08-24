Світоліна: Незалежність... Скільки сили, гідності та любові у цьому слові

Найкраща українська тенісистка, колишня 3 ракетка світу Еліна Світоліна опублікувала у своєму інстаграмі відео з привітанням до Дня Незалежності України.

Варте уваги Зеленський нагородив Шевченка на параді до Дня Незалежності

Зі святом, Україна. Незалежність... Скільки сили, гідності та любові у цьому слові! Ми українці – переможці. Ми сильні духом, цілеспрямовані, ми шануємо та поважаємо свою культуру, традиції та історію. Ми святкуємо сьогодні цей день разом!,

– написала Еліна.

Олімпійська чемпіонка 2014 року у складі збірної України з біатлону, чемпіонка світу 2013 року Олена Підгрушна теж опублікувала відео. Біатлоністка прочитала вірш.

З Днем Незалежності Україну привітав володар "Золотого м'яча", переможець Ліги чемпіонів, екстренер збірної України Андрій Шевченко.

Український баскетболіст, чемпіон світу зі слем-данків Дмитро Кривенко привітав зі святом в інстаграмі.

До привітання приєднався воротар збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін разом зі своєю дружиною.

Перший український чемпіон світу з біатлону серед чоловіків Дмитро Підручний опублікував світлину з рідного Тернополя.

Срібна призерка Олімпійських ігор-2020 Олена Старікова опублікувала світлину з привітаннями в інстаграмі.



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Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко та члени УАФ заспівали гімн України.

Україну зі святом привітав легендарний боксер, вічний чемпіон світу за версією WBC та чинний мер Києва Віталій Кличко. Він опублікував щемливе відео.

Вітання до 30-річниці Дня Незалежності опублікував президент НОК України Сергій Бубка.