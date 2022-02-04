Мы свободные люди, – украинские фигуристы дали интервью российским СМИ на Олимпиаде
Несмотря на рекомендации Минспорта Украины держаться подальше от представителей России на Олимпиаде в Пекине, украинские спортсмены в первый же день соревнований повели себя иначе.
Украинский фигурист Максим Никитин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Назаровой, после ритм-танца в командном турнире Олимпиады-2022 в интервью российскому изданию "Спорт-Экпресс" рассказал о рекомендациях Минспорта Украины.
Пример для других Украинский фигурист отвечал на английском на вопросы российских журналистов на Олимпиаде
Мы же свободные люди. Каждый – в свободной стране... Я надеюсь, что все. И может говорить на любом языке, на котором он хочет.
У пандемии было много ограничений, но, как вы видите, я спокойно общаюсь с вами. Если люди ведут нормальный диалог... Адекватные вопросы – адекватные ответы,
– сказал Никитин.
Пообщались на русском языке с российским медиа "Матч ТВ" и украинские фигуристы София Голиченко и Артем Даренский, выступающие в парном катании.
Голиченко: "Нам никто ничего не запрещал. Это решение каждого спортсмена".
Даренский: "Мы можем разговаривать как на украинском, так и на английском, так и на русском, это наш выбор. Просто у нас очень трудно получается говорить на украинском. И чтобы было понятнее, мы говорим по-русски. Общаемся ли мы с россиянами? Нас предупредили, что... Мы не можем это разглашать. Стараемся разговаривать в своей команде. И из-за ковида минимизируем контакты с другими".
Что известно о рекомендациях украинским спортсменам
- В понедельник, 24 января, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены получили рекомендации в случае возможных провокаций со стороны россиян во время Олимпийских игр-2022 в Пекине.
- По его словам, все олимпийцы получили ряд инструкций во время онлайн-встречи и знают, как вести себя в ситуациях, которые происходили на летней Олимпиаде.
- А после рекомендации украинским спортсменам избегать россиян на Олимпиаде, в России разразился скандал. Там даже обратились в Международный олимпийский комитет по этому поводу. Но в МОК им ответили, что ничего противоправного в такой рекомендации нет.
- Что касается языка общения украинских спортсменов, то этот вопрос поднялся во время Евро-2020, когда украинские футболисты интервью и комментарии давали на русском языке. Это вызвало возмущение у болельщиков. И в дальнейшем многие из них в общении с прессой перешли именно на украинский язык.