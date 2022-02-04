Мы свободные люди, – украинские фигуристы дали интервью российским СМИ на Олимпиаде

Несмотря на рекомендации Минспорта Украины держаться подальше от представителей России на Олимпиаде в Пекине, украинские спортсмены в первый же день соревнований повели себя иначе.

Украинский фигурист Максим Никитин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Назаровой, после ритм-танца в командном турнире Олимпиады-2022 в интервью российскому изданию "Спорт-Экпресс" рассказал о рекомендациях Минспорта Украины.

Пример для других Украинский фигурист отвечал на английском на вопросы российских журналистов на Олимпиаде

Мы же свободные люди. Каждый – в свободной стране... Я надеюсь, что все. И может говорить на любом языке, на котором он хочет.

У пандемии было много ограничений, но, как вы видите, я спокойно общаюсь с вами. Если люди ведут нормальный диалог... Адекватные вопросы – адекватные ответы,

– сказал Никитин.

Пообщались на русском языке с российским медиа "Матч ТВ" и украинские фигуристы София Голиченко и Артем Даренский, выступающие в парном катании.

Голиченко: "Нам никто ничего не запрещал. Это решение каждого спортсмена".

Даренский: "Мы можем разговаривать как на украинском, так и на английском, так и на русском, это наш выбор. Просто у нас очень трудно получается говорить на украинском. И чтобы было понятнее, мы говорим по-русски. Общаемся ли мы с россиянами? Нас предупредили, что... Мы не можем это разглашать. Стараемся разговаривать в своей команде. И из-за ковида минимизируем контакты с другими".

Что известно о рекомендациях украинским спортсменам