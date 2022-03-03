Мы считаем часы, у нас нет времени, – Владимир Кличко призвал разорвать связи с Россией
Источник:Reuters
Легендарный боксер Владимир Кличко встал на защиту Украины в войне против российских оккупантов. Владимир известен во всем мире, поэтому пытается благодаря своему реноме нанести удар по оккупанту.
Деньги, получаемые Россией, идут на покупку оружия для убийства украинцев
Кличко-младший придерживается мнения, что Россию нужно изолировать от мировых рынков. Владимир призвал немедленно разорвать все международные деловые связи с Россией.
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Бывший чемпион мира по тяжелому весу требует ввести дополнительные санкции против России. Как известно, Европа, США и другие страны разорвали связи с российскими банками и предприятиями в ответ на вторжение.
Владимир добавил, что в Украине каждый считает часы своей жизни.
Мы здесь считаем часы. У нас нет времени. Нам нужно действовать сейчас, нам нужно остановить это безумие. Все деньги, которые получает Россия, идут на покупку летального оружия, убивающего украинцев,
– резюмировал Кличко.
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